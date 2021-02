Calcio, Eccellenza: occhio al format, i risultati della prima fase sono già decisivi per le sorti di fine campionato

Nel comunicato pubblicato nella giornata di sabato pomeriggio, il presidente Giulio Ivaldi ha indicato la via relativa al format da utilizzare in Eccellenza nel caso il campionato dovesse ripartire.

Quattro righe sono passate in parte inosservate, ma che in parte già segnano la possibile strada verso l'esito della stagione:

- saranno considerati validi ai fini della classifica finale anche i risultati delle gare già disputate nella prima fase così che ogni Società non partirà da 0 ma dal numero di punti conseguiti, appunto nella prima fase, contro le avversarie che faranno parte del proprio girone di seconda fase;

Questo cosa significa? Che gli scontri diretti all'interno del girone d'andata saranno determinanti per le poule promozione e retrocessione, dato che i punti raccolti saranno la base da cui ripartire nella seconda fase.

Per fare un esempio concreto, il Taggia ha potenzialmente in mano una buona fetta di salvezza: se i giallorossi (facciano gli scongiuri a ponente e i club attualmente nelle ultime posizioni), dovessero scivolare in zona playout, avrebbero già in cascina 9 punti contro squadre che (al momento) potrebbero non riuscire a risalire dai bassifondi della classifica (Sestrese, Varazze e Ospedaletti). Ripetiamo, è un esempio fotografato alla situazione attuale.

Pur essendo al momento al primo posto, i giallorossi di mister Siciliano non hanno invece nel loro fienile punti utili per la poule promozione, dato che non hanno ancora affrontato nessuna delle squadre al momento nei primi cinque posti.

Ecco perchè, soprattutto in coda, i faccia a faccia con le dirette concorrenti saranno decisivi, tanto che già a inizio della poule retrocessione potrebbe esserci un'indiziata chiara per il ritorno in Promozione.