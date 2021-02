Calcio, Serie D: la Lavagnese cambia, esonerato Nucera, panchina a Vincenzo Ranieri

Gianni Nucera non è più il tecnico della Lavagnese. Fatale, all'ormai ex tecnico bianconero, la sconfitta interna contro la Sanremese.

Il comunicato:

La Usd Lavagnese comunica che Gianni Nucera non è più l'allenatore della Lavagnese.

Già da oggi pomeriggio la conduzione tecnica della squadra sarà affidata a Vincenzo Ranieri che nelle ultime due stagioni è stato vice di Nucera e allenatore della Juniores bianconera. A Gianni i vanno i ringraziamenti della società per l'eccellente lavoro svolto per anni nel settore giovanile e nelle ultime tre stagioni in prima squadra, a Vincenzo i migliori auspici per un futuro proficuo e ricco di soddisfazioni.