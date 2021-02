Calciomercato, Sestrese: ufficiale il grande ritorno di Teddy Akkari

SEDKI “TEDDY” AKKARI, classe ’91, residente a Sestri Ponente e cresciuto calcisticamente nelle giovanili della Sestrese, è tornato in prima squadra in maglia verdestellata nel 2018: in 18 mesi (fino al febbraio 2020) da capitano e leader ha totalizzato qualcosa come 51 reti in 60 presenze totali: in una stagione e mezza (bloccata dalla prima ondata del Covid) è stato protagonista insieme all’attuale staff, e a tutti i suoi importanti compagni tra i quali Rovetta (per lui quasi 300 presenze e ad un passo dal record di Balboni), Ansaldo, Caramello, e tutti gli altri, di un record assoluto in Liguria di punti, gol fatti, meno gol subiti e media punti entrando nella ultracentenaria storia verdestellata, portando prima la Sestrese alla finale play-off davanti a mille spettatori nel maggio 2019, e poi conquistando con numeri impressionanti il ritorno in Eccellenza nella stagione 2019/2020.