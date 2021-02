Calcio, Celle Riviera. Il club si stringe a fianco di capitan Daniele Suetta: "Papà Mario mancherà a tutti noi"

Il comunicato:

Il Presidente Alberto Pescetto, la dirigenza, i tecnici e la società tutta del Celle Riviera Calcio, si stringono in un enorme abbraccio intorno al Capitano di tante battaglie Daniele Suetta per la perdita di papà Mario. Mancherà a tutti noi, mancherà la sua genuinità e la sua passione sulle tribune a fare il tifo, mancherà incontrarlo in giro per Celle e scambiare quattro chiacchiere sulla squadra e sul calcio dilettantistico in genere. Ciao Mario, ti ricorderemo sempre lì sulle tribune della Natta.