La nota rossoblu:

Il Vado FC 1913 comunica di aver definito i tesseramenti dei calciatori Gianluca Olivieri (difensore, classe 1988, ex Albenga ma già in maglia rossoblù nelle stagioni 2007-2008 e 2012-2013) e Lorenzo Sbarbati (attaccante, classe 1990, ex Castelnuovo Vomano, Montegiorgio, Castelfidardo e Recanatese).