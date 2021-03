Calcio. Il Rivasamba categorico: "Alla ripresa dell'Eccellenza non ci saremo"

Il comunicato della società arancionero:

"A seguito di numerose chiamate ricevute - ha dichiarato il direttore generale Ameri - in cui mi si esprimeva perplessità per la discordanza tra le mie parole e quelle del nostro mister Cesaretti, per poter meglio precisare la nostra posizione in merito all'eventuale ripartenza del campionato di Eccellenza, a nome della società dico che il Rivasamba non ripartirà. Così abbiamo deciso noi, che oggi siamo i soli che possono farlo, essendo padroni delle nostre decisioni".