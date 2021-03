Calcio. Stephan El Shaarawy ritrova il gol dopo il rientro alla Roma, i capitolini regolano 3-0 lo Shakhtar in Europa League

Se dal fronte Champions League non arrivano riscontri positivi, solo l'Atalanta avrà modo di giocarsi di fatto il passaggio del turno contro il Real Madrid, dopo l'eliminazione della Juve e la debacle interna della Lazio con il Bayern, ieri la pattuglia italiana in Europa League ha avuto modo di siglare un piccolo grande riscatto.

Nelle gare di andata dei quarti di finale il Milan ha pareggiato 1-1 all'Old Trafford, al cospetto del Manchester United, mentre la Roma ha calato il tris di fronte allo Shakhtar Donetsk, con la prima rete messa a segno, dal rientro in Italia, da parte di Stephan El Shaarawy.

Il Faraone savonese, dopo il primo periodo di riadattamento, sembra alzare di settimana in settimana il proprio rendimento. Una crescita importante per la Roma ma anche per la Nazionale, dato che nel giro di 12 mesi gli Azzurri saranno impegnati in sequenza nei campionati Europei e nella lotta per la qualificazione ai prossimi Campionati Mondiali.