Calcio, Serie D: aggiornata la classifica "Giovani D Valore", il Vado è al secondo posto nel girone A

ll Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha pubblicato la seconda graduatoria provvisoria del progetto “Giovani D Valore”. L’iniziativa, che è dedicata ai ragazzi juniores e alle società iscritte al Campionato di Serie D per l’utilizzo di un numero maggiore di giovani under rispetto alla quota obbligatoria, mette a disposizione 450.000 euro per le prime tre squadre più virtuose di ogni girone.

Queste le prime posizioni della classifica girone per girone dopo la 12ª giornata:

Girone A: Gozzano 712; Vado 549; Borgosesia 457

Girone B: Brusaporto 553; VirtusciseranoBergamo 548; Fanfulla 546

Girone C: Union Feltre 633; Montebelluna 510; Cjarlins Muzane 454

Girone D: Pro Livorno 445; Forlì 419; Sasso Marconi 414

Girone E: Foligno 534; Ostia Mare 509; Scandicci 438

Girone F: S. Nicolo Notaresco 642; Porto S. Elpidio 640; Olympia Agnonese 374

Girone G: Cassino 622; Sassari Lattedolce 377; Team Nuova Florida 334

Girone H: Città di Fasano 374; Puteolana 333; Picerno 315

Girone I: Rende 622; Santa Maria Cilento 531; Roccella 412