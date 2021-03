Calciomercato. Via alle danze per l'Eccellenza, la Cairese ufficializza Manuele Macagno (VIDEO)

L’Asd Cairese comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno offensivo Manuele Macagno. Il giocatore classe 1996 andrà a rinforzare il reparto avanzato in vista dell’imminente ripresa del campionato di Eccellenza. Proveniente dalla Vadese, Macagno ha maturato esperienza in Eccellenza e in Serie D.

Il direttore sportivo gialloblù Matteo Giribone e la società Asd Cairese ringraziano la società Vadese Calcio, nelle figure del mister Tony Saltarelli e del presidente Sergio Brunasso, per avere permesso che l’operazione andasse a buon fine.

Le sue prime parole rilasciate all’area stampa gialloblù.