Volley, serie C maschile. Albisola sul velluto contro la Sabazia, i ceramisti la spuntano 3-0

L'allenatore Claudio Agosto promuove la prestazione dei biancoazzurri: "Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra organizzata. Abbiamo espresso un buon livello di gioco. Qualche passaggio a vuoto? Penso sia normale in uno sport come la pallavolo, spesso si assiste a 'più partite' nello stesso set. L'importante è ridurre al minimo i passaggi a vuoto e fare in modo che durino il meno possibile".