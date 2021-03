Calcio, Pro Savona. Il vicepresidente Marinelli replica alla lettera del presidente Ivaldi: "Abbiamo buttato nel water decine di migliaia di euro"

Oggi pomeriggio, all'interno del Comunicato settimanale del Comitato Regionale Ligure, il presidente Giulio Ivaldi ha ufficializzato una nuova serie di riunioni, finalizzata a pianificare l'organizzazione dei campionati giovanili nella prossima stagione sportiva.

Dopo poche ore, sui canali social, è arrivata la replica piccata del vicepresidente della Pro Savona, Simone Marinelli, non solo per la gestione della LND dei campionati dilettantistici, ma anche su tematiche relative ai biancoblu, come l'asta per l'assegnazione del marchio sociale e il bando per la concessione dello stadio Bacigalupo.