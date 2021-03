Calcio, Vado. Il covid non molla, rinviato il turno infrasettimanale con il Varese

Niente da fare per il Varese, costretto ad andare in letargo anche con l'arrivo della primavera: sono state infatti rinviate anche le prossime due sfide salvezza dei biancorossi con il Casale e a Vado, inizialmente previste domenica prossima a Masnago e giovedì 1° aprile in Liguria. Sono così tre le partite da recuperare, compresa quella di domenica scorsa sul campo della Caratese. I biancorossi a questo punto torneranno a disputare il campionato dopo Pasqua (domenica 4 aprile) con un un micidiale tour de force: domenica 11 al Franco Ossola arriverà il Legnano ma non è detto che il primo recupero non venga fissato per mercoledì 7.



Il comunicato del Città di Varese.

Il Dipartimento Interregionale, a seguito della richiesta inoltrata dal Città di Varese e preso atto della documentazione proveniente dalla struttura sanitaria e dal Protocollo predisposto, ha disposto il rinvio a data da destinarsi di Città di Varese-Casale (28 marzo) e Vado-Città di Varese (1 aprile).