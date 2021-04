Calcio, Rivasamba. La carica della Generazione Z: "Pronti alle scoppole, ma è giusto pianificare il futuro"

La nota arancionera:

Dopo alcuni mesi di stop e riflessioni la società ASD RIVASAMBA HCA ha deciso di riprendere il campionato di Eccellenza così come formulato dalla Lega Nazionale Dilettanti. Mister Cesaretti, in accordo con il Presidente Pastorino ed il DS Ameri, ha predisposto una rosa molto giovane per affrontare questo torneo di fine stagione.

La decisione di schierare i giovani provenienti dal settore giovanile è maturata mese dopo mese, ore dopo ore trascorse sul campo con allenamenti individuali ed incontri con i calciatori fermi ormai da troppo tempo.

Questo progetto nasce dalla volontà della società con l’intenzione di valorizzare i giovani cresciuti nel proprio settore giovanile, lanciando quindi un messaggio chiaro a tutti i 300 giovanissimi tesserati anche quest’anno nelle categorie giovanili, con il lavoro e la passione l’obiettivo di vestire la maglia della prima squadra è possibile.

Orgoglioso di questo nuovo progetto, mister Cesaretti non vede l’ora di ripartire e dice: tante squadre non saranno presenti per svariati motivi, tante altre si sono rinforzate e saranno molto competitive, noi ci presentiamo come l’unica realtà che ha deciso di dare spazio ai propri giovani per fargli fare esperienza e fargli provare l’emozione di giocare in categoria.

Prenderemo, probabilmente, delle bello scoppole, ma l’importante per noi è valorizzare i nostri giovani e costruire qualcosa di unico ed importante per il prossimo futuro, sperando di tornare alla normalità già dall’inizio della prossima stagione.

PORTIERI

CAMBIANO Pietro 95

BARBIERI Riccardo02

IVALDI Edoardo02

GACCIOLI Nicolò

MARTORANA Manuel 04

DIFENSORI

SCARPINO Samuele 01

COPELLO Manuel 01

DEL CORSO Lorenzo 01

PERAZZO Fabio 02

LATIN Matteo 94

STROMBOLO Nicolò 02

SANGUINETI Tommaso 03

SANGUINETI Filippo 01

COGOZZO Yuri

CENTROCAMPISTI

VOTTERO Matteo 96

GIACALONE Nicola 01

SANGUINETI Federico 98

MOTTO Nicholas 02

BALDASSARE Andrea 03

IVALDI Giovanni 00

CESARETTI Simone

TASSANO Giovanni 01

TUVO Giacomo 03

REPETTO Pietro 02

ATTACCANTI

MONTEVERDE Pietro 99

TUVO Gabriele 99

LESSONA Erik 00

PADI Thomas 02

SIMEONE Piergiorgio 01

Mister: CESARETTI David

Mister in seconda: PADI Roberto "Ruben"

Collaboratore tecnico: BREGANTE Agostino

Preparatore atletico: PROF. GALELLI Nicolò

Fisioterapista: FRANCHINI Carlo

Preparatore portieri: MOTTO Marco