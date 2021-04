Tennis: il TC Finale inizia la marcia in Serie B, ecco le avversarie dei capitani Poggi e Baglietto

La formazione maschile Affronterà in casa il Ct Scaligero Verona, Il TC Montecatini e i sardi del Torres, mentre giocherà in trasferta a Napoli, a Gaeta e a Reggio Emilia contro il circolo tennis Albinea.

Il capitano Dionisio Poggi:

“Il girone è come tutti gli anni molto difficile e ci troveremo ad affrontare giocatori di altissimo livello: lo scaligero ad esempio ha in squadra il 141 atp jury Rodionov, Gaeta schiera lo spagnolo Ortega Olmedo e l’ex Davis-men Potito Starace, il Montecatini il croato Draganja, doppista molto forte a livello ATP. Per noi sarà fondamentale recuperare al meglio Biagio Gramaticopolo, che è reduce da un lungo infortunio ad un piede, e puntare sulla solidità di un gruppo Che negli ultimi due anni ci ha permesso di raggiungere la salvezza proprio grazie ad una grande compattezza”.

Insieme a Biagio Gramaticopolo classificato 2.2, la formazione sarà composta da Giuseppe LaVela 2.3, dal leader carismatico Matteo Civarolo 2.5, da Alessandro Luisi 2.5, da Lorenzo Apostolico 2.6 , E dai vivai Alessandro Critelli 2.6, Lorenzo Baglietto 2.8 e Giorgio Ghigliazza 2.8.

La formazione femminile invece, capitanata da Paolo Baglietto e reduce dalla promozione in B2, sarà attesa da un girone di ferro che la vedrà scendere in campo coi laziali del ct Nomentano, della Polisportiva Anzio e del Sinalunga, dai toscani del Tc Pistoia, dagli Emiliani del Marina Casalboni e dagli umbri del Foligno.

A Rebecca Bonello 2.4 e Vittoria Baccino 2.4 si aggiungono la maestra Silvia Mocciola 2.6 e le ragazze del vivaio Carlotta Vivaldi 2.5, micol severi 2.6, Valentina Parodi 2.6 ed Ilaria cretti 2.6.

Per le ragazze ancora da definire da parte della Fit il calendario di gara, mentre per i maschi la giornata d'esordio sarà il 16 maggio in casa con lo Scaligero Verona.