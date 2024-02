Anche il TC Finale premiato alla festa dei Circoli a Palazzo Tursi. Coppa Davis "ospite speciale"

A conclusione di una tre giorni intensa nel segno della Coppa Davis a Palazzo Tursi nell’ambito del programma “ Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”, il Comitato Regionale della FITP ha applaudito tutte le sue eccellenze in occasione dell’annuale Festa dei Circoli.

In apertura cinque riconoscimenti importanti per altrettante imprese. L’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi e la consigliera nazionale FITP Roberta Righetto hanno rispettivamente premiato il Park Tennis Club per la promozione in A1 femminile e il TC Santa Margherita Ligure per la promozione in A1 maschile.

Dalle mani di Antonio Micillo, presidente Coni Liguria, la coppa al CUS Genova per la promozione in B2 maschile. La coordinatrice di Sport e Salute Michela Carfagna ha premiato le vicecampionesse europee Ladies 65 della Valfontanabuona. Andrea Fossati, numero uno FITP Liguria, ha premiato il TC Finale per il secondo posto nella classifica nazionale giovanile 2023. Il successo nel campionato nazionale Padel Super Over della Colombo Beach Club è stato festeggiato dal vicepresidente FITP Liguria Davide Galletto.

Carrellata per tutti i protagonisti delle coppe autunnali 2022/2023. Raffo Lim 3.2 M: Ct Spezia (Richieri Edward - Portunato Andrea - Fanton Filippo - Minerva Simone). Corradi Lim 2.8 F: Lavagna (Rodino Jennifer - Bassi Matilde - Bruni Giulia). Mista Lim 3.3: COOP Pegli 2 (Mauri Riccardo - Caleo Federico - Percivale Gianluca - Castelli Fabio - Varisco Davide). Over 45 Lim 3.4: Quadrifoglio (Alessandri Fabio - Botto Sergio - Viale Giacomo - Cuneo Paolo). Sempre per la stessa stagione, il TC Finale tra gli Under 10 con Del Giudice e Ambrosino, il TC Cervo tra le Under 10 con Lanza e Natale, il TC Ceriale tra gli Under 13 con Pesce e Rizzo, lo Sporting Albatros tra le Under 13 con Marzi e Silvesti. Coppa 2.7 allo Sporting Club Genova (Gaio Federico - Rava Filippo - Sanguinetto Luca). Under 16 maschile Lim 4.1 Coppa Marco Preti al Genoa School (Carrara Cagni Giovanni Manfredo - Galluccio Tullio Maria), Under 16 femminile Lim 4.1 Coppa Marco Preti all’L.A. Tennis (Orlando Elena - Percivale Sofia), Under 18 maschile a Valletta Cambiaso (Gasparino Andrea - Podesta' Edoardo - Berlingieri Simone - Parodi Filippo - Zolea Filippo - Barba Davide - Milani Gabriele - Lamanna Edoardo Alfio), Under 18 femminile al TC Finale (Aspesi Ludovica - Penna Ludovica - Vivaldi Carlotta - Olivieri Vittoria). La Wingfield 3.4 premia gli uomini del Tc Genova (Sirianni Lorenzo - Cauvin Michele - Greco Corrado - Martini Donati Lorenzo - Torelli Eugenio - Cerrato Massimo - Ferretti Alessandro - Melandri Paolo - Dulio Federico - Mambilla Gianluca - Campo Antico Vincenzo - De Ferrari Luca) e le donne del CT Follo (Mazzuccato Alice - Fasching Ursula). La Wingfield 4.3 sorride a CT Spezia (Ambrosi Carlo - Di Razza Giuseppe - Ravenna Corvi Daniele - Erti Paolo) e CT Imperia (Gastaldi Valeria - Gastaldi Sabrina - De Simone Emilia - Novaro Dorotea).

Per le Coppe Autunnali 2023/2024 applausi per il TC Sarzana (Bertola Nicola - Balatri Riccardo - Vetere Francesco - Costantini Ivan-Gabriele - Albani Filippo) nella Raffo Lim 4-2, per il CUS Genova (Mase' Fiorella - Damiani Barbara - Carazza Francesca - Papalia - Da Molo Sofia - Montaldi Martina) nella Corradi Lim 2.8, per il TC Chiavari (Torelli Simone - Mandelli Matteo - Lavaggi Nicola Giulio - Trabucco Matteo - Cordano Anna - Nobile Sabrina - Cilerio Raffaella) nella Mista Lim 3.3, per il Park Tennis Club (Papone Alberto - Ferrari Tanca Silvio - Montani Luca - Genta Matteo - Dogliotti Riccardo - Caffaratti Andrea Giovanni - Castagnasso Stefano) nell’Over 45 Lim 3.4, per il CUS Genova (Costa Alessandro - Paiardi - Rebaudi Federico - Bonaiti Emanuele Luigi - Polverosi Enrico) nella Coppa Bonici Lim 2.6 M. Tra gli Under 10 spicca il TC Finale (Ambrosini Edoardo - Biglia Riccardo), tra gli Under 13 Bordighera (Giardino Andrea Filippo - Scotti Filippo - D'agostino Noah - De Vincenzi Giulio), tra le Under 13 il Park Tennis Club (Maldotti Bianca - Garrone Giulia Maria - Caffaratti Margherita - Rognoni Sofia - Bagnasco Vittoria - Dogliotti Maria Vittoria), tra gli Under 16 Lim 4.1 Bordighera (Scotti Filippo - Giraldi Alessio), tra le Under 16 lo Sporting Albatros (Marzi Martina - Prencipe Alessia - Chiavassa Marta Benedetta), tra gli Under 18 il Tc Finale (Pugliese Federico - Elia Lorenzo - Della Peruta Lorenzo - Leoncini Gian Matteo - Sgro' Davide) e tra le Under 18 il TC Finale (Penna Ludovica - Gramaticopolo Daniela - Pramotton Heloise - Grossi Martina).

Ancora per l'intera giornata di oggi (9-19) e per la mattinata di domani (9-12), sarà possibile recarsi nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi per ammirare la Coppa Davis.