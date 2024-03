Cairo, l'affidamento del tennis approda in Consiglio comunale. Lambertini: "Abbiamo agito correttamente"

"L'obiettivo era ridare vitalità al circolo del tennis che nel tempo aveva perso la sua identità. E direi che ci siamo riusciti". Il sindaco di Cairo Montenotte, Paolo Lambertini, risponde all'interrogazione presentata dal gruppo +Cairo in merito all'affidamento diretto della struttura all'Asd Vesima Tennis.

Secondo Lambertini, sono state seguite e applicate le procedure necessarie per affidare la gestione "a una società capace di fare investimenti e di gestire sia le strutture del tennis che del padel", garantendo così un servizio di qualità per la comunità locale.

"L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha chiesto la documentazione che è stata inviata. Il nostro ufficio competente si occupa da sempre di queste procedure. Non riteniamo di aver fatto cose illegittime o sbagliate. Ovviamente spetterà poi ad ANAC pronunciarsi", conclude Lambertini.

Di tutt'altra opinione è il gruppo +Cairo: "ANAC ha contestato all'amministrazione comunale di non aver correttamente definito l’operazione economica posta in essere, nonché di non aver esattamente determinato il valore dell’affidamento secondo le norme di legge e di aver effettuato un affidamento in contrasto con il decreto legislativo 1.50/2016 per non aver verificato i requisiti esperienziali e la concreta fattibilità della proposta presentata dall’Asd Vesima Tennis. Il sindaco ha deciso autonomamente di non ottemperare a quanto disposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione".

"Anche la decisione dell'Asd Vesima di affidare a terzi la gestione del servizio bar e ristorazione dell’impianto sportivo comunale solleva interrogativi. Su quale base contrattuale è stata autorizzata dal comune a concedere in subconcessione, affitto o comodato d’uso parte degli impianti comunali oggetto di concessione a terzi? In quale punto della comunicazione inviata dal sindaco ad ANAC il 25 ottobre scorso è stato discusso il rendiconto costo-ricavi dell’attività bar-ristorazione del circolo sportivo, considerando che all'epoca l’Asd Vesima non ne gestiva ancora l'attività?", tuona il gruppo +Cairo.