Tennis. Battesimo a Celle Ligure per il primo Open Italmatch

Il tennis italiano sta vivendo un momento magico e in Liguria il movimento è in costante crescita da anni grazie al prezioso lavoro del Comitato regionale della Fitp. In questo bellissimo contesto il Tennis Club Lavadore, circolo fondato nel 1961 da Andrea Minuto, ha deciso di organizzare la prima edizione di un Torneo Open che metterà a disposizione un importante montepremi di 8000 euro grazie al supporto di Italmatch Chemicals.



Il torneo di singolare si svolgerà dal 3 al 16 giugno e sarà aperto a tutti i tesserati Fitp, di ogni età e livello. Il tabellone sarà composto dai 64 iscritti di classifica più alta. Le iscrizioni sono già aperte sul portale della Fitp all’indirizzohttps://www.fitp.it/Tornei/Dettaglio-Competizione?competitionId=37501



Saranno premiati con ceramiche locali e montepremi i primi otto classificati con il seguente montepremi: primo classificato 3.000 euro, secondo classificato 1.800 euro, semifinalisti 800 euro, quarti di finale 400 euro. Giudice arbitro del torneo sarà Lorenzo Vesalici.



Italmatch Chemicals è main sponsor dell’evento che, grazie alla partnership con Stelle nello Sport, supporterà la Fondazione Gigi Ghirotti con raccolta fondi legata alla Lotteria delle Stelle con in palio una crociera per due persone nel Mediterraneo. Parteciperanno al torneo il Panathlon Club Genova Levante e il Bic Genova.



Un grande evento, insomma, per un circolo storico che in 62 anni è sempre stato gestito dagli eredi del fondatore Andrea Minuto. I pronipoti Francesco e Lorenzo Vesalici sono dal 2014 alla guida e dopo anni di tornei giovanili, veterani e open, si misurano oggi con una nuova importante sfida.



Decisivo il supporto di Sergio Iorio, Amministratore Delegato di Italmatch Chemicals, che ha giocato da ragazzo sui campi del Tc Lavadore conquistando allora anche diversi tornei. Negli ultimi anni Iorio ha ripreso a giocare sui campi del Tc Lavadore, ed è nata una fortissima amicizia con i fratelli Vesalici che è sfociata in questa importante collaborazione. In occasione del torneo Sergio Iorio ha eseguito un’importante donazione a “Finale for Nepal”, associazione che si occupa del sostegno di bambini orfani in Nepal.



Inizia il conto alla rovescia verso il “1° Torneo Open Celle Ligure Italmatch”, una preziosa opportunità per i giovani della scuola tennis del Tc Lavadore che è cresciuta molto negli ultimi anni: i suoi giovani tennisti stanno ottenendo ottimi risultati che potranno essere festeggiati dal 3 al 16 giugno in una cornice davvero unica.