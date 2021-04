Calcio. Serie D. Orgoglio, dignità e salvezza: il Vado prova a rialzare la testa nella delicata trasferta contro la Caronnese

In una stagione che ha riservato fin qui pochissime soddisfazioni, in casa Vado è giunto il momento di provare a voltare definitivamente pagina: l'atteggiamento inerme con cui i rossoblu sono scesi in campo nel secondo tempo della sfida contro il Pont Donnaz giocata prima di Pasqua ha scatenato la rabbia di dirigenza e staff tecnico, che mai avrebbero immaginato un epilogo simile dopo le buone prove offerte contro Derthona e Bra.

A distanza di quindici giorni, e con il prezioso Saccà vicino al rientro, la formazione ligure è attesa al varco, nella speranza che il match odierno sul campo dell Caronnese possa far dimenticare il patatrac in terra valdostana. Con il Borgosesia distante tre punti e una partita da recuperare, Luppi e compagni cercheranno di tornare a raccogliere qualche punto anche lontano dal "Chittolina", in attesa di capire quali saranno le disposizioni ufficiali circa il numero di squadre che retrocederanno in Eccellenza.

A livello tattico, con due settimane di allenamenti a disposizione, non è da escludere qualche altra novità per ciò che riguarda moduli e interpreti: spunta infatti l'ipotesi difesa a tre con Olivieri ad affiancare Strumbo e Tissone, mentre sugli esterni spazio agli under, con Catapano, Lipani, Dagnino, Casazza e Alberto in lizza per due maglie dal primo minuto.

Fischio d'inizio alle ore 15.00, webcronaca diretta su Svsport.it