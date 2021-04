Giudice Sportivo, Serie D. I centrali del Vado entrano in diffida, l'Imperia perde De Bode per un turno

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 11/ 4/2021

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CRETAZ ROBERTO (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

Per aver rivolto espressioni irriguardose e irridenti all'indirizzo del Direttore di gara, allontanato.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

DAIDOLA FABRIZIO (ASSOCIAZIONE CALCIO BRA)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GIRAUDO FEDERICO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

DE BODE ALESSIO (IMPERIA)

Per avere rivolto espressioni offensive all'indirizzo di un calciatore avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CIAPPELLANO DANIELE (PONTDONNAZHONEARNADEVANCO)

CALDAROLA ANDREA (SALUZZO)

PICI KLAJDI (SANREMESE CALCIO S.R.L.)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

DE BODE ALESSIO (IMPERIA)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

COCCOLO LORENZO (CASALE A.S.D.)

BELLOCCHIO ANDREA (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

SARDO LUCA (SALUZZO)

GARE DEL 11/ 4/2021

ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FRANCOMACARO CRISTIANO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

TISSONE ALESSIO (VADO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

ROCCO DANIELE (CARONNESE S.S.D.AR.L.)

STRUMBO GERARDO (VADO)