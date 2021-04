Tennis. Fognini batte anche Thomson ed è agli ottavi di finale a Montecarlo. Al via Sinner - Djokovic

Il campione in carica, dopo aver battuto Kecmanovic all'esordio, stamattina nei sedicesimi di finale ha avuto la meglio in due set sull'australiano Thomson , superato 6-3, 6-3.

Buon avvio anche per Sinner, con il 2-0 a Ramos - Vinolas (6-3 6-4), anche se tra pochi minuti l'allievo di Riccardo Piatti dovrà misurarsi con il numero del mondo e del tabellone, Novak Djokovic. Anche in questo caso c'è in palio l'accesso agli ottavi di finale.