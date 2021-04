Calcio, Sanremese. La squadra è partita per la Lombardia, domani la sfida alla Caronnese

Questa mattina si è svolta la rifinitura in vista della gara in programma domani alle 15 allo stadio Comunale di Caronno contro la Caronnese.

Il match, valido per l’undicesima giornata di ritorno, sarà a porte chiuse per le disposizioni anti Covid.

Prima della seduta la squadra si è soffermata in sala video e poi, dopo una fase di riscaldamento, ha lavorato sulla tattica, ha svolto un apartitella a campo ridotto e ha ripassato gli schemi e i movimenti sui calci piazzati.

Al termine dell’allenamento mister Andreoletti ha diramato la lista dei20 convocati. Indisponibili Gennaro, Sturaro, Lodovici, Felici, Gerace.

Non convocato Del Ferro. Squalificato per un turno dal giudice sportivo Klajdi Pici per somma di ammonizioni.



PORTIERI: Dragone (’02), Giletta (’02).



DIFENSORI: Mikhaylovskiy, Bregliano, Castaldo, Danovaro (’01), Ponzio

(’01), Scarella (’01).



CENTROCAMPISTI: Gemignani, Demontis, Doratiotto (’99), Gagliardi,

Fenati, Miccoli (’99), Murgia, Fava (’02).



ATTACCANTI: Vita, Lo Bosco, Convitto, Pellicanó (’02).



La gara tra Caronnese e Sanremese sarà trasmessa in diretta streaming

sulla nostra pagina Facebook ufficiale, con la telecronaca di Fabrizio

Prisco e le riprese di Nico Cosentino.



La squadra biancoazzurra partirà nel primo pomeriggio per il ritiro in

Lombardia.