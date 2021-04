Albisola Volley. Gli ultimi risultati dal Settore giovanile, in attesa del nuovo week end

Partiamo da sabato. Bella affermazione dell’under 15 femminile di Sara Traman: il Planet Volley ha superato Automaticaffè Carcare per 3 a 1 al termine di un match estremamente equilibrato come confermano i parziali: 25/20, 25/22, 21/25, 25/22.

Hurrà anche per l’Albisola Pallavolo Blu di Alberto Porchi in under 17. Le ragazze biancoazzurre hanno archiviato in appena tre set la pratica Finalmaremola Gialla. Punteggi netti, con le avversarie che si sono fermate a 15 nel primo set e a 12 nei due conclusivi.

Ricca di match anche la domenica. I ragazzi dell’under 19 di coach Lemmi hanno ottenuto un importante successo contro Volley Primavera Imperia. Tre a zero che consente di issarsi momentaneamente in testa al girone, anche se le squadre che inseguono devo ancora recuperare molti match. Meno fortunata l’Albisola Pallavolo Bianca, che in under 19 è uscita sconfitta per 3 a 0 dal match contro Vitrum & Glass Carcare. La squadra di Dario Montobbio mantiene comunque la quarta posizione in classifica grazie all’Albisola Pallavolo di Luca Parodi, che ha battuto il fanalino di coda Pallavolo Fornaci Savonese lasciando le avversarie a 5, a 9 e a 15.

Anche nel torneo under 17 femminile ci sono stati due match che hanno visto impegnate le formazioni dell’Albisola. Buon punto ottenuto in trasferta contro il Volley Ball Club Savona per l’Albisola Pallavolo Bianca di Deborah Zucca, che ha ceduto 15 a 10 al quinto set. Nel big match di giornata, l’Albisola Pallavolo ha consolidato il primo posto battendo con un sonoro 3 a 0 la più diretta inseguitrice. Non è stato un match semplice, visto che il Celle Varazze Volley Azzurra ha sempre dato battaglia arrivando a 20 nel primo e nel terzo parziale e a 21 nella seconda frazione di gioco.

Chiudiamo questa tre giorni con la grande prova dell’Under 13 del Planet Volley (foto). Le giovanissime pallavoliste di coach Sara Traman hanno centrato il terzo successo in altrettante partite mandando al tappeto Sabazia Pallavolo: 25 a 7, 25 a 11 e 25 a 14 il tabellino della sfida. Vittoria impreziosita dall’esordio di ben sei ragazze della leva 2009.