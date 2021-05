Calcio, Eccellenza. Reti bianche all'"Olmo-Ferro", Varazze e Pietra Ligure pareggiano 0-0

VARAZZE - PIETRA LIGURE 0-0

Triplice fischio finale all'Olmo-Ferro, Varazze e Pietra Ligure chiudono sullo 0-0

90' ancora quattro minuti da giocare

87' Pietra pericoloso con un bel traversone basso di Shani, si salva la difesa varazzina che concede tiro dalla bandierina agli uomini di Pisano

85' cross di Farci su cui si avventa Angella, troppo debole il colpo di testa in tuffo dell'esterno nerazzurro

83' colpo di testa di Patrone sul cornet battuto da Aiello, nulla da fare anche in questa circostanza con Ferro che non corre alcun pericolo

73' Varazze in gol con Severi, ma il gioco era già stato fermato per posizione di fuorigioco di un giocatore nerazzurro sulla punizione dalla trequarti battuta da Cavallone

70' ed è proprio Canu a rendersi pericoloso dopo il suggerimento in verticale di Caneva, conclusione mancina che sfiora l'incrocio dei pali alla sinistra di Cirillo

68' Canu per Roda, altra sostituzione in casa pietrese

63' partita sempre aperta qui all'Olmo-Ferro, poche le occasioni da gol, ma un episodio potrebbe rompere gli equilibri da un momento all'altro

56' Angella per Piu, primo cambio operato anche da Berogno

53' Severi ci prova su punizione, la mira non è delle migliori e la palla si perde alta sopra la traversa

51' ammonito Caruso, primo giallo anche tra le file varazzine

49' Pisano si gioca subito la carta Basso, fuori Balla

47' TRAVERSA DI CAVALLONE, Varazze a centimentri dal vantaggio con la conclusione improvvisa del numero dieci nerazzurro

46' si riparte con gli stessi ventidue del primo tempo

SECONDO TEMPO

Squadre al riposo sul parziale di 0-0

45' ammonito Balla, un minuto di recupero

41' Szerdi calcia direttamente in porta, conclusione un metro alta che non crea problemi al numero uno varazzino

40' ammonito l'estremo difensore nerazzurro per un fallo fuori dai sedici metri su Caputo, punizione dal vertice dell'area di rigore a favore del Pietra

38' Gibilaro ci prova col destro dal limite dell'area, Cirillo proteso in tuffo accompagna con lo sguardo il pallone che termina sul fondo. Bravo Pili nell'occasione a servire il numero quindici pietrese

28' pericoloso il Pietra con un velenoso traversone di Balla smanacciato da Cirillo, soddisfatto dell'atteggiamento dei suoi mister Pisano

25' fase del match senza particolari sussulti, diversi errori da una parte all'altra che condizionano le trame offensive di entrambe le squadre

17' colpo di testa Piu sul corner battuto da Cavallone, sfera abbondantemente alta

11' primo vero squillo ospite sull'asse Szerdi-Battuello, destro del numero diciannove biancazzurro che si perde non di molto alla sinistra della porta difesa da Cirillo

10' verticalizzazione di Pili a cercare Battuello, fermato in posizione di fuorigioco l'attaccante del Pietra

7' tante novità per mister Pisano rispetto alla partita di domenica scorsa con la Cairese, obiettivo dosare le forze in vista di un tour de force che vedrà l'Eccellenza in campo anche mercoledì con le gare del turno infrasettimanale

4' primo angolo del match a favore dell'undici di Berogno, ci prova due volte Andreoni in mischia, ma la difesa pietrese si salva spazzando i propri sedici metri

1' si parte! Maglia gialla e calzoncini neri per il Varazze, Pietra Ligure in completo biancazzurro

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VARAZZE: Cirillo, Daudo, Damonte, Severi, Andreoni, Patrone, Aiello, Bottino, Piu, Cavallone G., Caruso.

A disposizione : Risso, Giglio, Cavallone P., Sacco, Farci, Bisio, Buffo, Iardella, Angella.

Allenatore : Berogno

PIETRA LIGURE: Ferro, Balla, Pili, Szerdi, Roda, Shani, Caputo, Gibiliaro, Illiano, Caneva, Battuello.

A disposizione : Pastorino, Praino, Wallingre, Castiglione, Farinazzo, Halaj, Basso, Canu, Insolito