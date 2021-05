Calcio, Serie D: solo due recuperi confermati, alle 15:00 scattano Imperia - Casale e Varese - Legnano

Potrebbe arrivare già nel corso della settimana la decisione relativa all'atteso cambio del format relativo ai playout.

Le retrocessioni in Eccellenza dovrebbero fermarsi a due per ogni girone, ma le modalità restano ancora oscure.

Le opzioni maggiormente accreditate al momento vedono la possibilità di sancire due retrocessioni secche, con le ultime due classificate, oppure una retrocessione diretta (con l'ultima classificata) e la disputa di un playout.

Ecco perchè in questa prospettiva muta l'importanza dei recuperi odierni, con in palio in Imperia - Casale soprattutto l'orgoglio e il ritorno a quel successo per i nerazzurri che manca ormai da più di un mese.

In posizione di sicurezza vi è anche il Legnano, avversaria odierna di un Varese che, dopo il successo nel recupero in casa del Vado, cerca ulteriore slancio per abbandonare i bassifondi.

Livescore su Svsport.it dalle ore 15:00.