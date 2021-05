Calcio, Serie D: Lavagnese e Derthona anticipano, fischio d'inizio alle 15:00

In un contesto a dir poco atipico come quello del martedì pomeriggio, ma consigliato a causa dei numerosi impegni che coinvolgeranno le squadre della Serie D nelle prossime settimane, Lavagnese e Derthona si accingono a scendere in campo.

Una partita sulla carta da fine stagione, grazie al sempre più probabile nuovo format del campionato, che dovrebbe togliere d'impaccio i tortonesi da ansie playout, complice il sestultimo posto e i 33 punti in cascina.

I levantini, a quota 43, hanno invece l'opportunità di agganciare momentaneamente la Sanremese, nel caso il match interno dovesse portare l'intero bottino in palio.

A dirigere l'incontro sarà Garofalo di Torre del Greco, livescore su Svsport.it dalle ore 15:00.