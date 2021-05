Attesa finita: ecco le linee guida per l'attività di base e motoria dal Dipartimento dello Sport

Pubblichiamo il decreto del Capo Dipartimento per lo sport che approva la Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere.Si tratta del documento di riferimento che fornisce indicazioni specifiche volte ad assicurare la ripresa delle attività sportive e dell’esercizio fisico alle quali devono attenersi tutti i soggetti che frequentano o gestiscono, a qualsiasi titolo, siti sportivi, centri di attività motoria, palestre, piscine all’aperto, o i soggetti che comunque ne abbiano la responsabilità, nonché tutti coloro che praticano attività sportiva, anche amatoriale, di squadra o di contatto, all’aperto.

