Calcio, Imperia. L'attesa per la vittoria si prolunga, ma Lupo assolve la squadra: "Ci penalizza il risultato, contro il Legnano avremmo meritato qualcosa in più"

Il buon vecchio mantra calcistico, dove ogni episodio a fine stagione si controbilancia, è stato adottato anche da mister Alessandro Lupo. L'Imperia sta facendo fatica nell'ultimo periodo a portare a casa risultati utili, ma con sincerità, l'allenatore nerazzurro ha confermato come in passato qualche punto in più sia stato portato a casa oltre ai meriti dei nerazzurri:

” Non ho nulla da rimproverare ai miei ragazzi: siamo rammaricati per il risultato ma non per la prestazione. Andare sotto 1-3, anche per errori nostri, diventa poi difficile rimanere in porta ma abbiamo avuto tante occasioni per ribaltarla. Purtroppo continuiamo a prendere gol sugli inserimenti dei loro terzi centrocampisti: è una situazione che non riusciamo a rimediare. Sinceramente non ho visto stanchezza né di testa né nel gioco, anzi abbiamo anche delle grandi manovre. E’ un periodo dove non arrivano i risultati: qualche volta abbiamo fatto punti non meritati, ieri invece meritavamo qualcosa in più.”