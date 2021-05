Calcio, Vado. Il match con il Fossano anticipato alle 15:00, con un unico obiettivo

Battere il Fossano e ottenere tre punti in classifica sarà di importanza capitale domani pomeriggio per il Vado nel percorso dei rossoblu verso l'agognata salvezza.

Evitare gli ultimi due posti, in attesa di novità sul format, potrebbe spianare la strada dei rossoblu per la permanenza in quarta serie, dato che un successo permetterebbe di staccare definitivamente la squadra di Viassi e al contempo portarsi a +3 sul Borgosesia con il plus degli scontri diretti a favore.

La squadra di mister Tarabotto è anche a credito con la dea bendata, dopo la beffa di domenica scorsa contro l'Imperia. I rossoblu hanno probabilmente disputato una delle migliori partite dell'anno, difendendo con ordine e dando l'idea di essere costantemente pericolose, come testimonia l'alto numero di occasioni fallite di fronte a Dani.

La novità della partita di domani arriva dall'orario: il fischio d'inizio non avverrà nel canonico orario di tarda primavera, le 16:00, ma sarà anticipato, come confermato dalla nota della LND, alle 15:00.