Calcio, Eccellenza. Lampo Finale, bastano 3 minuti per mandare ko la Cairese: giallorossoblu primi nel Girone A

CAIRESE - FINALE 0-2 (66' Faedo, 69' Gerundo)

SECONDO TEMPO

45' Nessun'altra emozione dopo nemmeno un minuto di recupero: il Finale espugna il "Cesare Brin" e consolida il primato nel girone.

40' C'è spazio anche per Fazio che rileva Finocchio. Esauriti i cambi per entrambi i tecnici.

39' Concluderà l'incontro in nove la squadra di casa: doppio giallo per un colpo proibito di Piana ai danni di un avversario, proprio davanti alla panchina gialloblu. Si scaldano gli animi e così a dover lasciare il campo è anche un dirigente del sodalizio valligiano.

37' Termina le sostituzioni mister Benzi mandando in campo Poggi al posto di Saviozzi. Il collega finalese risponde mandando in campo il 2003 Tobia al posto di Faedo.

29' Quarta sostituzione per i padroni di casa: Tona sostituisce Pastorino. Tra le fila degli ospiti avvicendamento tra Gabriele Buttu ed Elia Andreetto.

27' De Benedetti aspetta che il pallone esca dal campo in maniera non proprio consona, Facello si innervosisce e richiede l'intervento dell'arbitro che non ci sta e reagisce alle proteste estraendo il rosso diretto.

24' RADDOPPIO FINALE! Altro assist di Caligaris per il neo entrato Gerundo che ancora una volta batte il giovane estremo difensore valligiano.

23' Cerca di sfruttare ancora una ripartenza il Finale, ma stavolta è fondamentale l'intervento di un difensore gialloblu a intercettare il tentativo di assist degli avanti giallorossi.

21' FINALE IN VANTAGGIO! Riconquista del pallone caparbia di Caligaris su Durante, l'ex Loanesi poi trova lo spiraglio per servire palla a terra Faedo che, a tu per tu con Galese, non sbaglia.

17' Girandola di cambi tra le due formazioni. Fuori i due Moretti e Alessi nella Cairese, al loro posto De Matteis, Tamburello e Tubino. Nel Finale dentro Ponzo e Gerundo per Rocca e Molina.

15' Contrasto dubbio nell'area giallorossa, a terra finisce l'arenzanese Pastorino che viene ammonito per simulazione.

13' Intervento scomposto di Molina su Durante. Il giocatore giallorosso viene ammonito.

12' Troppe proteste nei confronti della direzione di gara del signor Mazzoni, ammonito Piana.

6' Altro tiro dalla bandierina per la squadra di mister Benzi. Fabio Moretti trova lo spazio giusto per mandare alla conclusione Saviozzi, tiro violento che Porta para.

5' Perde una pericolosa palla l'estremo difensore finalese, ne approfitta la squadra valligiana senza tuttavia riuscire ad andare alla conclusione con Facello che conquista solo un corner.

2' Cross dalla sinistra per l'inserimento sul palo opposto di Caligaris, ormai marchio di fabbrica di questo nuovo giovane Finale, bravissimo a chiuderlo Fabio Moretti.

1' Non ci sono cambi per i due tecnici, si riparte con in campo gli stessi ventidue protagonisti della prima frazione.

PRIMO TEMPO

45' Non c'è recupero e non ci sono nemmeno altre emozioni sul terreno del "Brin". Cairese e Finale chiudono la prima frazione con un tutto sommato corretto, ai punti, risultato di parità.

41' Si divora letteralmente il gol del vantaggio il Finale. Contropiede magistrale palla al piede di Faedo che entra in area e serve Rocca in posizione più che favorevole, ma l'ex di turno calcia alto.

40' Un fulmine di Saviozzi in una fase di gioco spezzettata con una conclusione a sorpresa dalla sinistra dell'area giallorossa. Palla alta.

32' Perde una brutta palla in uscita la Cairese, ne approfitta il Finale che ruba palla con Faedo e allarga il gioco su Rocca; su di lui rinviene Prato, ma in maniera fallosa: ammonito il difensore gialloblu.

27' Gialloblu in possesso del pallino del gioco. Alessi inventa per Durante, stop e suggerimento che però è lungo per Saviozzi, Porta blocca la sfera.

18' Si scaldano gli animi, in campo e sugli spalti per i pochi presenti: intervento deciso ai danni di Faedo, il direttore di gara lascia proseguire con l'ex Imperia che poi si "vendica" sull'avversario. Fischiato il fallo ma nessun cartellino per entrambi.

17' Si alza il forcing della formazione di casa: Piana libera bene Alessi defilato in area di rigore, suggerimento per l'accorrente Facello che non arriva per un soffio alla deviazione vincente.

14' Altro tentativo della Cairese con un cross, stavolta di Luca Moretti, che trova Saviozzi il quale prova una spettacolare conclusione volante che termina alta.

13' Cross dalla sinistra del fronte d'attacco cairese con Fabio Moretti per la testa di Facello. Para facile Porta.

11' Azione notevole da parte degli ospiti, le trame di gioco sviluppate dal centrocampo giallorosso portano Molina al cross per Finocchio, inseritosi sul lato opposto, e stavolta è il palo a dire di no.

5' Risposta immediata, ma solo per il tabellino della cronaca, da parte della Cairese, ma il tiro di Alessi è da dimenticare.

4' Conclusione violenta per il Finale con una punizione dalla lunga distanza con Galli, buona la prima parata per Galese.

1' Padroni di casa in divisa completamente blu con inserti gialli, ospiti con la classica divisa giallorossa. Per il signor Mazzoni tutto ok: si parte!

Ecco le scelte dei due tecnici :

CAIRESE (4-4-2): Galese; Moretti L., Boveri, Prato, Moretti F.; Durante, Facello, Piana, Pastorino; Alessi, Saviozzi.

A disposizione: Negro; Nonnis, Rizzo, Tona, Tubino, De Matteis, Tamburello, Bablyuk, Poggi.

Allenatore: M. Benzi

FINALE (3-4-2-1): Porta; Pare, Maiano, De Benedetti; Caligaris, Galli, Buttu, Finocchio; Molina, Faedo; Rocca.

A disposizione: Farrauto; Gerundo, Ponzo, Andreetto, Tripodi, Tobia, Messina, Fazio, Murrizi.

Allenatore: P. Buttu

Arbitro: Mazzoni di Chiavari

Buon pomeriggio a tutti i lettori di svsport.it in questo atipico uggioso pomeriggio di primavera dal "Cesare Brin" di Cairo Montenotte dove si deciderà con ogni probabilità la vetta del girone A del mini torneo di Eccellenza ligure, dove ormai l'unico verdetto da scrivere è proprio quello della graduatoria finale con cui le quattro già qualificate accederanno al prossimo turno a eliminazione diretta.

E' il primato dunque l'obbiettivo per il team di Mario Benzi, quest'oggi al completo ad eccezione dell'estremo difensore che non sarà Moraglio ma Galese, e per quello di Pietro Buttu il quale, oltre ai soliti infortunati di lungo corso Luca Ferrara e Youri Vittori, dovrà fare a meno dello squalificato Odasso e di diversi elementi non al meglio della condizione, con una panchina decisamente molto giovane.