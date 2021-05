Calcio. Vado, prestazione disarmante: la Sanremese fa ciò che vuole e vince 3-1

VADO - SANREMESE 1-3 (37' Pellicanò, 51' Pellicanò, 61' Demontis, 92' Bernardini)

Finisce la partita al "Chittolina", la Sanremese domina in lungo e in largo battendo 3-1 il Vado. Reti di Pellicanò (doppietta), Demontis e Bernardini

92' BERNARDINI FIRMA IL GOL DELLA BANDIERA ALLO SCADERE, destro potente che si infila alla sinistra di Giletta.

86' gran botta di Fenati dalla lunga distanza, traiettoria insidiosa alzata in angolo da Luppi

84' giallo per Bernardini

80' girandola di cambi anche per mister Andreoletti, che sta concedendo minutaggio a diversi under presenti oggi al "Chittolina"

73' Dagnino per Boiga, scorrono i minuti di una gara virtualmente chiusa

67' Alberto per Casazza e D'Antoni per Pedalino, primi cambi operati da Tarabotto

62' il Vado non è praticamente rientrato in campo dopo lo sfogo del presidente Tarabotto negli spogliatoi, situazione al limite in casa rossoblu

61' TRIS DEI MATUZIANI! Tutto troppo facile per la Sanremese: Murgia pescato sul secondo palo, appoggio in mezzo per Demontis che a porta vuota appoggia in rete.

54' Gagliardi a un passo dal 3-0, si salva Luppi che si tuffa sulla propria destra controllando il pallone in due tempi. Disarmante l'atteggiamento dei giocatori rossoblu...

51' PELLICANO'! RADDOPPIO DELLA SANREMESE: azione per vie centrali della Sanremese, difesa del Vado immobile e saltata come un birillo, sfera sulla destra per Pellicanò che, in diagonale, trafigge Luppi

50' DEMONTIS SI DIVORA IL 2-0: traversone dalla sinistra che non viene intercettato da nessun difensore vadese, la sfera arriva al numero otto matuziano che, solo a tu per tu con Luppi, riesce a farsi respingere il destro a botta sicura dal numero uno rossoblu

48' giallo per Strumbo, fallo da dietro ai danni di Gagliardi

46' Tarabotto si gioca subito la carta Gulli, fuori Bernasconi

SECONDO TEMPO

Finisce il primo tempo: Sanremese avanti 1-0 sul Vado

45' due minuti di recupero

40' LETTERALMENTE SCATENATO IN TRIBUNA IL PRESIDENTE TARABOTTO, CHE STA URLANDO CONTRO LA SQUADRA: "CI STANNO SCHIACCHIANDO DA QUARANTA MINUTI, DOBBIAMO VINCERE". Nel mirino il capitano Taddei

38' PELLICANO'! SANREMESE IN VANTAGGIO! Tocco vincente da pochi passi del numero ventuno sul traversone basso di Gemignani, nulla da fare per Luppi. 0-1 al "Chittolina"

34' ancora pericolosa la squadra di Andreoletti, deviazione sotto misura di Gagliardi con il numero uno del Vado costretto alla deviazione sul fondo. Vado ora rinchiuso nella propria metà campo

33' Luppi alza il corner una velenosa punizione dal lato corto dell'area di rigore calciata da Murgia, quarto corner per la Sanremese

30' fase del match abbastanza confusa, traversone di Bernasconi nel nulla e pallone che si perde sul fondo

23' resta a terra Lorenzo Casazza, necessario l'intervento della panchina per prestare le cure del caso al terzino rossoblu

19' PALO DI MIKHAYLOVSKIY! Corner battuto da Demontis, stacco aereo del centrale difensivo matuziano che centra il montante alla destra di Luppi.

18' Sanremese continuamente telecomandata da mister Andreoletti, che sta dando indicazioni ai suoi giocatori.

12' pericoloso traversone dalla sinistra di Fenati, Tissone fa buona guardia, chiude la diagonale e concede angolo ai matuziani

8' destro dal limite di Sbarbati, conclusione deviata da Bregliano e angolo per il Vado

4' avvio di gara a spron battuto da parte dei rossoblu, sceso in campo con un piglio e una grinta che non avevamo mai visto nelle precedenti partite. Sanremese più guardinga, anche se la squadra di Andreoletti sembra in grado di poter pungere di rimessa, pur non potendo contare su una condizione fisica brillante dopo il mese di stop forzato dovuto al Covid

1' si parte! Vado in completo blu scuro, divisa biancazzurra per la Sanremese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Luppi; Lipani, Tissone, Strumbo, Casazza L.; Bernardini, Taddei, Boiga; Bernasconi, Pedalino, Sbarbati.

A disposizione : Scatolini, Gulli, Barbetta, D'Antoni, Alberto, Casazza A., Dagnino, Favara, Pregliasco

Allenatore : Luca Tarabotto

SANREMESE: Giletta, Bregliano, Mikhaylovskiy, Murgia, Demontis, Gagliardi, Miccoli, Gemignani, Danovaro, Pellicanò, Fenati.

A disposizione : Bohli, Pici, Ponzio, Lo Bosco, Coccoluto, Sturaro, Bastita, Convitto, Elettore.