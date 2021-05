Calcio, Sestrese. Schiazza non molla: "Bravo Finale, ma al ritorno possiamo ribaltarla" (VIDEO)

Il gol di Gabriele Buttu ha inclinato il piano della qualificazione alla semifinale in direzione del Finale, ma Corrado Schiazza, forte del buon approccio avuto dai verdestellati contro i giallorossi è pronto a dare in battaglia in vista del match di ritorno, domenica prossima al "Felice Borel". Ribadendo i meriti della squadra guidata da Pietro Buttu, l'allenatore genovese confida comunque nel potenziale del proprio organico: