Calcio. La Rocchettese sceglie la continuità, avanti con mister Chiola: "Alimentiamo questa scia di crescita"

La parola ora va a Mister Chiola: ”Appena terminata la stagione, confrontandomi con la società, si è vista subito una volontà comune di dare un seguito a questi due anni comununque positivi,con i play-off raggiunti il primo anno e confermati il secondo. Sì è così deciso di continuare a proseguire insieme questa scia di crescita, entrambi consapevoli di alcuni sviluppi importanti imminenti tra cui quelli legati all’impianto sportivo. L’obiettivo sarà di essere sempre più protagonisti in campionato, così da ottimizzare questi due anni con un terzo nella speranza di raccoglierne i frutti. Questa è una collaborazione che non solo sotto il lato sportivo ma anche sotto il lato umano, sta dando moltissimo ad entrambe le parti e quindi l’intento è quello di portare la Rocchettese più in alto possibile dove merita di stare. Siamo pronti a tornare in campo per i nostri tifosi, il nostro paese e la nostra gente.”