Imperia. Parla il sindaco Scajola: "Lavori allo stadio conclusi entro agosto". Si lavora per l'ingresso di nuovi soci

"Lo stadio sarà ultimato entro la fine di agosto , quindi l'Imperia inizierà il campionato nel proprio stadio ", lo ha detto il sindaco Claudio Scajola nel corso della conferenza stampa di celebrazione di un anno di mandato, il secondo per l'ex ministro.

Nessuna informazione in più, invece, per quanto riguarda modalità di semina del manto erboso e costi dell'opera, se saranno a carica della società Imperia calcio o del Comune proprietario dell'impianto.

Al netto che secondo l'ex ministro "l'Imperia calcio avrebbe festeggiato la vittoria del campionato nel suo stadio", previsione che non si è verificata, la dichiarazione del sindaco pone fine allo spettro di una nuova migrazione della squadra, dopo un campionato giocato (e vinto) sul neutro di Andora.

Scajola ha parlato anche di possibili aiuti che potrebbero arrivare alla società condotta dalla Triade Gramondo-Ciccione-Ramoino per affrontare il campionato di serie D.

A una domanda sul possibile coinvolgimento di Esselunga nel club di piazza d'Armi, Scajola ha risposto: "Le aziende che in qualche modo interagiscono con la città, vedi da ultimo la Red Bull, devono inserirsi nel tessuto sociale cittadino, quindi aiutando anche la squadra, in modo che la società possa riuscire, anche con il nostro nostro aiuto, a trovare i mezzi finanziari per poter competere al meglio nel campionato di serie D".