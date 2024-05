Calcio, Albenga. Sale l'attesa per l'assemblea dei soci, si guarda a lunedì per l'ingresso della nuova proprietà

L'Albenga calcistica, per i tifosi ingauni e non solo, in queste settimane sta continuando a domandarsi a quali figure sarà riconducibile la nuova proprietà del sodalizio bianconero.

Tante indiscrezioni si sono rincorse, ma il conto alla rovescia dovrebbe essere arrivato ormai a scadenza.

Come annunciato nel comunicato della scorsa settimana, a conferma dell'accordo con la nuuova proprietà, mancherebbe solo il passaggio formale in assemblea dei soci per deliberare le nuove cariche. Assemblea che, secondo quanto filtrato, dovrebbe tenersi a inizio settimana (il giorno indicato dovrebbe essere lunedì).

L'ultimo step prima di dare il via ai passaggi necessari per le pratiche di iscrizione al prossimo campionato e alla revisione dei quadri tecnici.