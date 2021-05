Davide Ballardini ha firmato la piastrella del Muretto di Alassio: "Un messaggio di addio o arrivederci ai genoani? Ora dico grazie" (VIDEO)

E' stato un abbraccio davvero caloroso quello che la città di Alassio ha riservato stamattina a Davide Ballardini, tecnico del Genoa.

"Lo zio", come lo chiamano affettuosamente i sostenitori rossoblu, ha portato nuovamente la nave in porto, chiudendo la stagione con una solida salvezza e l'undicesimo posto in classifica.

Dopo la firma sulla piastrella del Muretto, Ballardini si è intrattenuto con i giornalisti, senza però sbottonarsi più di tanto sul suo futuro.

Il tecnico ha infatti il contratto rinnovato in automatico per la prossima stagione, grazie alla permanenza nella massima serie, ma si attende il confronto finale con il presidente Preziosi (probabilmente entro una settimana). Il tecnico anche ai tifosi ha palesato la propria volontà di rimanere al Grifone, non resta quindi che attendere il summit finale tra l'allenatore di Ravenna e il massimo dirigente rossoblu.

Tra i promotori dell'evento di stamane, c'era anche Beppe Vena, imprenditore alassino e grande tifoso rossoblu: "Siamo stati molto contenti di avere Ballardini con noi. Il tecnico si è dimostrato di una disponibilità unica e il suo nome sarà per sempre legato a quello del Muretto di Alassio. Se vorrei la sua conferma? Assolutamente sì, sia per i risultati che ha ottenuto sul campo, sia per il forte legame che ha saputo instaurare con la piazza e il popolo genoano".