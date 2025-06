Quarto Trofeo Città di Albenga. Anche Autofficina Perrier e Fastbet News ai quarti, stasera super sfida tra Shugar Barber e Ferrara Costruzioni

Continua a prendere forma il tabellone dei quarti di finale del Quarto Trofeo Città di Albenga

Autofficina Perrier / Anima / Na Praia e Fastbet.News hanno infatti raggiunto Interno Uno ed M Infissi nel parco delle magnifiche otto che si contenderanno la vittoria del torneo in scena all'Annibale Riva.

Nel match delle 21 Fastbet.News ha ottenuto il pass imponendosi 3-1 su Just Protein. Reti di Bianchi, Gastaldi e Donu per Fastbet, mentre Brancatelli aveva riacceso le speranze per Just Protein, non particolarmente fortunata sotto porta.

Nella partita delle 22, Autofficina Perrier/Anima/Na Praia ha prevalso su Glam con un netto 4-1, trascinata da uno straordinario Nardi, autore di una tripletta e protagonista assoluto della rimonta dopo il vantaggio iniziale di Setti. In rete anche Osinaga per completare il poker.

Stasera confronto da non perdere alle 21:00 tra Shugar Barber / Karma Caffe / Monti's Gin e Ferrara Costruzioni, a seguire Erremme / Fitimex contro Sabia Estate.