Boissano Atletica Estate 2025: battesimo tra velocità e grandi risultati

Si è chiuso con un vero e proprio festival della velocità il primo appuntamento della rassegna “Boissano Atletica Estate 2025”. Le condizioni meteo ideali – con bassa umidità e un leggero vento favorevole sul rettilineo – hanno favorito ottimi riscontri cronometrici sia tra gli atleti assoluti che tra i più giovani, con alcune prestazioni di assoluto rilievo.

Confermata la partecipazione di circa 500 atleti, a testimonianza del successo dell’evento, organizzato dall’ASD Atletica Arcobaleno Savona e dall’ASD Atletica Boissano Team, con il supporto dei volontari del Boissano Team, il contributo della Fondazione Agostino De Mari e il patrocinio dei Comuni di Boissano, Finale Ligure, Loano, Pietra Ligure e altri Enti sostenitori dell’impianto. Ottimo anche il lavoro del Gruppo Giudici Gare, che ha gestito in maniera impeccabile oltre cinque ore di competizioni.



Le gare femminili

In evidenza l’azzurra Ilaria Accame, ora seguita da Ezio Madonia e tesserata per l’Aeronautica Militare, che ha dominato i 100 metri in 11.81. Ha poi rinunciato ai 300 metri (gara ad invito) dopo la partenza, a causa di un lieve fastidio: scelta saggia, considerando la lunga stagione in arrivo.

Nei 100, buon 12.19 per Monica Bertora (CUS Genova), seconda classificata. Nei 200 metri si impone con autorità la piemontese Clarissa Vianelli (Novatletica Chieri) con un eccellente 23.98, staccando nettamente Rebecca Roà (Mondovì), seconda in 25.73. Vianelli si è messa in luce anche nei 300, dove ha fermato il cronometro su un interessante 37.84.

Negli 800 metri bella vittoria per la junior Beatrice Traldi (Atletica Levante) con 2:18.70, seguita da Alessia Laura (Arcobaleno) in 2:20.54. Nel salto in lungo si impone Martina Vianelli (Novatletica Chieri) con 5.63 metri. Benedetta Pucci (Alba Docilia) vince il martello allieve con un ottimo lancio da 44.11 metri, mentre nel peso allieve brilla Grace Fazio (Atletica Levante) con 11.36 metri.

Nella 4x100 femminile, buon 50.95 per la staffetta dell’Atletica Arcobaleno (Alice Ratto, Annaluna Pittella, Karen Cremaschi e Letizia Leoni).



Le gare maschili

I 100 metri maschili vedono la vittoria di Mattia Jason Ndongala (Sisport Torino) in 10.59, davanti a Federico Lisa (Mondovì) in 10.77 e allo junior Gabriele Fereidouni (CUS Genova) con un promettente 10.88.

Nei 200 metri Luca Biancardi (Arcobaleno) fa valere il fattore campo vincendo in 21.76, davanti al francese Florent Ribet (21.97) e a Federico Lisa (22.07). Spettacolare anche la gara degli 800, lanciata da Nicolò Reghin: vittoria in volata per Gabriele Giannini (Atletica Levante) in 1:52.14, seguito da Samir Benaddi (1:52.71) e da Enrico Lanfranconi (1:56.52).

Sui 5000 metri domina Andrea Basalto (Atletica Levante) in 15:55.45. Ottima prova anche per la 4x100 Allievi della Maurina Oliocarli Imperia (Pedicalo, Zerbone, Zella, Crisci), che chiude in 43.58.

Nel salto con l’asta maschile vince Nicolò Saettone con 4.20 metri. Grande spettacolo nel martello assoluti, con Marco Lingua (Biotekna), sempre competitivo a 47 anni, che vince con un lancio di 64.27 metri, davanti a Lorenzo Puliserti (57.20) e Adriano Rodrigo (Arcobaleno), terzo con 43.80 metri.

Straordinario il nuovo record nazionale paralimpico di Andrea Mattone (Futuratletica Piemonte), che nel lancio del martello da 7,257 kg fa registrare 17.05 metri.



Cadette e Cadetti

Negli 80 piani cadette si mettono in luce Valentina Palazzo (9.93) e Valentina Faga (CUS Genova), seconda in 10.13. Sui 1000 metri, vittoria per Giada Cereghino (Atletica Levante) in 3:08.79, davanti a Eleonora De Martini (Gruppo Città di Genova) in 3:09.30.

Nel salto in alto cadette, bella prestazione di Giulia Ghia (Atletica Cairo), che supera l’asticella a 1.57 metri. Tra i cadetti negli 80 metri sfida serrata tra i liguri emergenti: la spunta Filippo Rodrigo in 9.23 su Stefano Canepa (Atletica Varazze), secondo in 9.29.

Nei 1000 metri domina Flavio Angelini (Atletica Levante) in 2:31.81. Nei 300 ostacoli vittoria per Armin Blanc (Atletica Sandro Calvesi) in 41.54, seguito da Giacomo Fiorito (Atletica Varazze, 43.21) e Julian Moraldo (Maurina Oliocarli Imperia, 43.39). Nel salto in alto cadetti, Daniel Fazio (Atletica Varazze) vince con 1.70 metri.



Prossimo appuntamento: martedì 22 luglio con la seconda giornata di “Boissano Atletica Estate”.