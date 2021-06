Calcio, Cairese. I gialloblu sorridono, migliorano le condizioni di Saviozzi

C'era forte preoccupazione nell'entourage e nei sostenitori della Cairese dopo aver visto, domenica scorsa, Francesco Saviozzi uscire dal campo sorretto e in lacrime.

A seguito dello scontro fortuito con Scarrone, la paura per un grave infortunio traumatico sembrava avere fondamento, invece il contrasto ha generato solo una forte e dolorosa contusione.

Le condizioni della punta sono infatti in forte miglioramento e se l'iter riabilitativo procederà positivamente non è da escludere la presenza domenica prossima al "Felice Borel" per la semifinale di ritorno.