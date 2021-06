Calciomercato. Porta e attacco, altre tre conferme per il Ceriale

Vuoi essere aggiornato sulle ultime novità di mercato in tempo reale. CLICCA QUI e scopri come

Dal Francesco Merlo di Ceriale arrivano ulteriori riconferme per il prossimo campionato di Promozione…

Non abbiamo avuto modo di godercelo in campo, ma in questi mesi ha saputo conquistarsi la stima di tutti e recuperare la forma fisica dopo il brutto infortunio al ginocchio. Per la stagione 2021-2022 arriva la riconferma di bomber Davide Murabito.

Ecco cosa ci ha detto in merito: “Ringrazio la società ed il mister per questa riconferma. Il rinnovo non solo per motivi prettamente calcistici ma anche per i valori umani, a 35 anni, è qualcosa che ti dà la motivazione per dare il 100% in campo.

Questa è un’ulteriore prova che il Ceriale Calcio abbina allo sport i valori umani e dovrebbe essere così per tutte le realtà perché è proprio grazie ai questi che lo sport è ricco e vivo.

L’impianto nuovo ci darà forti stimoli per fare una bella stagione. Biolzi sta già lavorando su di noi psicologicamente: da grande uomo di sport ed ex calciatore sa benissimo che questa sarà un’annata lunga e ricca di insidie. Il gruppo ovviamente è dalla sua parte, lui è il nostro leader e daremo il massimo sia in campo che ad allenamento dimostrando che lo sport è ancora qualcosa per cui vale la pena battersi”.

Lealtà, spirito di sacrificio e altruismo. Un ragazzo educato, umile e che ha sempre dato il cuore per questa maglia. Inevitabile la riconferma anche di Federico Donà.



“Ho dato la mia completa disponibilità al mister e al ds per la prossima stagione compatibilmente ai miei impegni lavorativi. Anche se spesso non potrò essere presente, darò sempre il massimo per questi colori”.

Fiore all’occhiello della nostra realtà è sicuramente la scuola portieri che continua a far crescere giocatori dalle altissime qualità tecniche e richiestissimi in fase di calciomercato.

Mister Biolzi potrà fare affidamento sulla sicurezza tra i pali dell’estremo difensore classe 2000 Matteo Ebe di cui tutti conosciamo le doti tecniche nonostante la giovane età.