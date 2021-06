Calcio. Ufficiale: la finale Cairese - Ligorna si giocherà domenica alle 17:30 al "Ferruccio Chittolina"

Tre appuntamenti molto importanti tra sabato e domenica per il calcio ligure. Giungono al termine i campionati di Eccellenza maschile e femminile e quello interregionale di Serie C1 di calcio a cinque. Un week end speciale per la Lega Nazionale Dilettanti in Liguria.

Domenica prossima, alle 17:30, si celebra la conclusione del campionato di Eccellenza della LND-FIGC Liguria. Allo stadio “Ferruccio Chittolina” di Vado, a chiusura della stagione maschile, si affrontano Cairese e Ligorna 1922, reduci dai successi raggiunti in semifinale rispettivamente con Finale e Genova Calcio. E’ in palio un posto nel campionato di serie D 2021/2022.

Al Comunale di Busalla, per l’epilogo del torneo di Eccellenza femminile, la finale di sabato (20:45) metterà di fronte Pavia Academy e Sampdoria. La vincente è promossa al campionato nazionale femminile di serie C per la stagione 2021/2022.

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 15’ ciascuno. In caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.

Il Palazzetto dello Sport di Campo Ligure, sabato alle ore 16, ospiterà l’atto conclusivo del campionato interregionale di serie C1 calcio a 5 maschile con la partita tra Bergamo Calcio a 5 La Torre e Futsal Prato. Chi vince sale nel campionato nazionale di serie B. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 5 minuti ciascuno; in caso di ulteriore parità anche dopo i tempi supplementari, l’Arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore secondo la normativa vigente.