Calcio, Vado. Si volta subito pagina, sta per iniziare l'era Solari

Con la matematica retrocessione in Serie D, arrivata ufficialmente ieri pomeriggio dopo la sconfitta per 5-2 a Lavagna, è tempo di voltare pagina in casa Vado.

La guida tecnica della Prima Squadra per la prossima stagione sportiva sarà infatti affidata a Matteo Solari, ex allenatore di Albenga e Cairese. I lavori di costruzione del nuovo organico è già iniziata in tandem con Luca Tarabotto, a cui sarà affidata la direzione sportiva (oltre che la vicepresidenza).

L'ufficialità potrebbe arrivare già dopo la partita con l'Arconatese di sabato pomeriggio, l'ultima stagionale.