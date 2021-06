Calcio. Amici e compagni in campo nel ricordo di Marco. Questa sera ad Alassio si terrà "Primo Memorial Marco Parascosso"

La tragica scomparsa di Marco Parascosso ha segnato tutto il mondo dilettantistico, ma ancor di più gli amici e quei giocatori che hanno avuto modo di trascorrere allenamenti e partite insieme all'attaccante alassino.

Novanta minuti per Marco si disputeranno anche stasera allo stadio Ferrando, per il primo Memorial Parascosso, in collaborazione non l'associazione Aga e il patrocinio del Comune di Alassio.

Un evento che la Baia Alassio ha deciso di organizzare ogni anno, affinchè il ricordo di Marco permanga in maniera indelebile.

Alle 20:30 ci sarà la cerimonia di commemorazione, mentre il fischio d'inizio dell'incontro scatterà alle ore 21:00.

Di fronte i ragazzi appartenenti alla formazione 2002 della Baia Alassio in cui ha militato Marco, dall'altra parte una selezione con i suoi amici.