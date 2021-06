Calcio. Serie D, ultimo atto della stagione regolare: il racconto di Vado-Arconatese

VADO - ARCONATESE 2-3 (7' Sbarbati, 9' Sbarbati, 10' Santonocito, 14' Santonocito, 16' Pastore)

80' rispetto ai fuochi d'artificio del primo quarto d'ora, la partita si sta trascinando verso la conclusione con l'Arconatese sempre avanti 3-2 sul Vado

70' tocca anche a Favara, fuori Taddei

68' Sbarbati rientra col destro e cerca l'angolo più lontano, Alio blocca senza problemi

63' buono spunto di Risso sulla destra, cross in mezzo dove Sbarbati non riesce ad impattare la sfera.

62' Lorenzo Casazza rileva Strumbo, girandola di cambi anche per mister Livieri, che concede spazio a tanti giovani per quest'ultima mezz'ora di partita

57' sinistro di Pavesi che impegna Scatolini, bravo a controllare in due tempi il rasoterra scagliato dal numero undici lombardo

54' Marra ci prova con una gran botta al volo dal vertice dei sedici metri, Alberto respinge e concede semplice tiro dalla bandierina all'Arconatese

52' ammonito per proteste Luca Tarabotto

50' entra anche Risso, fuori Boiga

47' subito pericoloso Bernardini sulla destra, traversone forte e teso nel cuore dell'area piccola dove nessuno riesce a trovare la zampata vincente

46' inizia la ripresa, in campo Barbetta al posto di D'Antoni

SECONDO TEMPO

45' squadre negli spogliatoi, Arconatese avanti 3-2 sul Vado

44' annullato a Bianchi il gol del 4-2, posizione di fuorigioco del numero 5 gialloblu che aveva deviato (forse inultimente, il pallone era già diretto in fondo al sacco) il precedente colpo di testa di Santonocito

42' grandissima parata di Scatolini, che toglie il pallone diretto sotto l'incrocio dei pali, appluasi per il portiere rossoblu

41' Arconatese che guadagna una punizione dal limite, sul pallone ovviamente Santonocito

35' Taddei appoggia all'indietro per Boiga, sinistro dal limite ribattuto dalla difesa ospite

33' ancora pericoloso Sbarbati a sinistra, l'attaccante rossoblu guadagna un tiro dalla bandierina

27' Catapano rileva Dagnino, costretto a lasciare il terreno di gioco per un problema fisico

23' Sbarbati sfonda a sinistra, cross in mezzo controllato in presa bassa da Alio

16' PASTORE! 3-2 PER I LOMBARDI! Un gol ad ogni azione, difese in bambola più totale...

14' IL PAREGGIO DELL'ARCONATESE! Menegazzo pesca ancora Santonocito in mezzo all'area, colpo di testa vincente e pallone in fondo al sacco. 2-2 il nuovo parziale

10' SANTONOCITO DIMEZZA LO SVANTAGGIO, piattone destro dal limite dell'area piccola che non lascia scampo a Scatolini. Festival del gol al "Chittolina" in questi primi dieci minuti

9' ANCORA SBARBATI! 2-0 VADO! Bella azione in velocità della squadra di Tarabotto, gran dribbling in corsa del numero sette ex Castelnuovo e palla in rete con un diagonale rasoterra a fil di palo

7' VADO IN VANTAGGIO! Preciso traversone dalla destra di Boiga che pesca la testa di Sbarbati, bravo a trovare l'angolino più lontano alla sinistra di Alio. 1-0 per i rossoblu

6' Tarabotto non cambia molto rispetto alla gara di Lavagna, ci si aspettava probabilmente una formazione ancora più giovane vista la posta in palio praticamente nulla

2' Santonocito ha subito una ghiotta occasione da pochi passi, ma il numero dieci lombardo non trova la porta

1' inizia la sfida! Vado in maglia bianca e (inediti) calzoncini rossi, divisa blu con sottili righe gialle per l'Arconatese

PRIMO TEMPO

Formazioni:

VADO: Scatolini, Alberto, Gulli, Bernardini, Strumbo, Casazza A., Sbarbati, Taddei, D'Antoni, Boiga, Dagnino.

A disposizione : Ghizzardi, Pedalino, Barbetta, Piu, Casazza L., Saccà, Catapano, Favara, Risso

Allenatore : Luca Tarabotto

ARCONATESE: Alio, Albini, Ientile, Vecchierelli, Bianchi, Principi. Marra, Menegazzo, Pastore, Santonocito, Pavesi.

A disposizione : Botti, Spinelli, Giovane, Coulibaly, Foglio, Romeo, Veroni, Kouadio, Marcone