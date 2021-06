Calciomercato. La Priamar si regala Vallone ed Esposito, tornano anche Bardhi e Ferrigno

La promozione in Prima Categoria è un vero e proprio chiodo fisso per la Priamar, motivo per cui, già a partire da questi giorni, le indiscrezioni di mercato non sono mancate in casa rossoblu.

Indiscrezioni che si sono trasformate in ufficialità, con il ritorno al "Levratto" di due vecchie conoscenze come Alfonc Bardhi e Cristian Ferrigno.

Ma per mister Bresci ci saranno altrettanti volti nuovi: il trequartista Claudio Esposito, nell'ultima stagione al Celle Ligure, e Federico Vallone, centravanti ex Mallare e anche Pro Savona, nelle poche settimane di campionato disputate lo scorso autunno.

Le operazioni sono state concluse del direttore sportivo Alessio Mantelli