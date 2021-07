Calcio. Sale l'attesa a Legino per Stephan El Shaarawy, stasera il taglio del nastro della nuova Academy

E' un passaggio importante quello che vedrà protagonista questa sera Stephan El Shaarawy al campo "Ruffinengo" di Legino.

Le visite dal Faraone non sono mai mancate nel corso delle ultime stagioni, a testimoniare il forte sentimento di affetto con i colori verdeblu e la riconoscenza per aver mosso i primi passi della propria carriera proprio nel settore giovanile savonese, ma il passaggio di questa sera avrà sicuramente un valore in più.

Tra poche ore, alle 19:15 per la precisione, avverrà infatti il taglio del nastro della Scuola Calcio Stephan El Shaarawy: il primo mattone del progetto studiato dall'attaccante della Roma.

Ovviamente saranno presenti le misure di contenimento relative al Covid19 con la partecipazione limitata ai dirigenti e agli organi di stampa.