Legino. Presentata la Stephan El Shaarawy Academy: "Qui fin da piccolo ho respirato passione e amore per il calcio e per i ragazzi" (VIDEO)

Il motore della macchina è stato acceso, ora non resta che percorrere la strada insieme.

Ieri sera Stephan El Shaarawy e la dirigenza del Legino si sono ritrovati per l'ennesima volta allo stadio "Ruffinengo" per scrivere una pagina insieme con il battesimo della nuova scuola calcio a firma del campione savonese.

La "Stephan El Shaarawy Academy" ha infatti preso il via, tra gli sguardi raggianti del presidente Carella, della famiglia Tobia e dello stesso Faraone, apparso come sempre emozionato ogni qual volta varca la soglia dell'impianto di Legino.

"Qui fin da piccolo ho respirato passione e amore per il calcio e per i ragazzi. Sono sicuro che le cose andranno per il meglio". Queste le prime parole espresse dall'attaccante della Rosa, a poche ore dalla partenza verso Roma e il via della nuova stagione con mister Mourinho.

Ecco la conferenza stampa integrale: