Pallavolo Carcare: le finali regionali di Coppa Italia portano un primo e un secondo posto in bacheca

Giornata impegnativa ma densa di soddisfazioni per la Pallavolo Carcare che , nella giornata delle finali regionali di divisione femminile e maschile, giocate a Cogoleto e Arenzano, porta a casa rispettivamente un titolo di vice campione e un titolo di campione regionale.

I primi a scendere in campo, in mattinata ad Arenzano, sono stati i giovani biancorossi di Luca Garra ed Enrico Fazio. Dall’atra parte della rete la compagine dell’ U.S. Acli Santa Sabina. I Carcaresi , dopo un primo set sotto tono, perso sul parziale di 25-16; iniziano a carburare e si aggiudicano i due set successivi sui parziali di 25-15 e 25-23.

Nel quarto set il ritorno dei bianco blu,che si impongono 25-23, apre le porte al tie break, che i carcaresi si aggiudicano 15-10. Partita difficile, giocata anche di ‘testa’ e primi 2 punti in classifica.2/3 L’ U.S. Acli Santa Sabina si aggiudica per 3 a 2 la prima partita del pomeriggio ai danni del Volley Sestri Levante. Il prentorio 3 a 0, con cui i biancorossi piegano un coriaceo Volley Sestri Levante incorona i biancorossi carcaresi campioni regionali 2020/2021 della nuova formula Coppa Italia di Divisione, e accedono così alla fase interregionale in programma in Lombardia il 17 e 18 Luglio.

“Un traguardo importante e insperato, arrivato in una stagione difficile in tutti i sensi, nella quale è stato complicato anche allenarsi. Una stagione che pare non finisca mai,ma densa di soddisfazioni per tutto il gruppo.” il commento dei tecnici Garra e Fazio. “Ora focalizziamoci sulla prossima tappa ,quella interregionale del 17 e 18 luglio, accedervi è di per se un risultato di grande rilievo.” Il risultato di oggi arriva a seguito di un tabellino ,territoriale e regionale, che annovera 8 vittorie su 8 partite giocate.

Le ragazze Biancorosse , impegnate a Cogoleto, si aggiudicano per 3 a 1 la prima partita del pomeriggio ai danni del Volley Sestri Levante. Partenza contratta e sotto tono delle carcaresi che cedono il primo set sul parziale di 12-25. Nel secondo set il collettivo biancorosso prende fiducia e comincia a macinare gioco. 25-22;25- 16;25-15 i parziali con i quali Conad Mac 3 Carcare si aggiudica l’incontro. Nell’ultima partita in programma, opposte al Despar Express Masone Vallestura, le ragazze di Mister Fabio Fazio, cedono il primo set 25-20, si aggiudicano il secondo 25-17;ma cedono il terzo ed il quarto sui parziali di 25- 12 e 25-14. Conquistando un ottimo secondo posto regionale ed il titolo di vice campione regionale.

Anche in questo caso di tutto rilievo il tabellino territoriale e regionale del collettivo, che annovera due sole le sconfitte stagionali. Questo il commento del presidente Michele Lorenzo3/3 “Giornata lunga, impegnativa ma densa di soddisfazioni, un primo e un secondo posto a livello regionale sono per noi traguardi importanti e di rilievo a testimonianza che la Pallavolo Carcare è una realtà, anche se periferica, importante, dinamica e significativa.

Capace di declinare questo sport ad ottimi livelli. Aver disputato i Play off del campionato di B2 femminile, portare tre collettivi a livello regionale, due dei quali a livello interregionale (U 15 M e 1DM),un titolo territoriale di seconda divisione femminile, è frutto di un lavoro costante di tecnici, atleti, dirigenti. Complimenti a tutti gli atleti e un grande ringraziamento a tutti per i risultati sin qui ottenuti.