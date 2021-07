Calciomercato, Finale. Alex Fabbri resta al Borel, i giallorossi confermano uno dei propri giocatori di maggior talento

Dall'Emilia Romagna alla Liguria, Alex Fabbri ci ha messo davvero poco a far conoscere le proprie qualità al mondo del calcio dilettantistico ligure.

L'attaccante giallorosso ha infatti impattato benissimo la scorsa stagione, fornendo assist, dribbling e gol da giocatore di alto profilo.

Alla ripresa del campionato il jolly offensivo di Pietro Buttu ha faticato di più (complice qualche intoppo fisico) ma giustamente la società di Via Brunenghi non ha avuto alcuna remora a confermaro per la prossima stagione sportiva.

Nella foto Alex Fabbri con il ds giallorosso Viviano Rolando.