Podismo: il 18 luglio tornano ad Altare il Trail e il Giro del Burot

Dopo la lunga e difficile annata segnata dalla pandemia, la Croce Bianca di Altare (SV) annuncia con soddisfazione il ritorno della sua storica e amata manifestazione sportiva estiva: domenica 18 luglio, a partire dalle 9, si tornerà a correre con la 6° edizione del Trail del Burot e la 39° edizione del Giro del Burot. «Il nostro staff tecnico, formato interamente da volontari motivati e preparati, ha studiato due percorsi appositamente per i runners - spiegano dall’organizzazione del Trail del Burot -, in gran parte nuovi, ancora più selettivi rispetto all’ultima edizione del 2019, di fatto interamente sui sentieri dei nostri fantastici e amati boschi, con partenza ed arrivo dall’area verde di località Lipiani e alcuni spettacolari passaggi sull’Alta Via dei Monti Liguri. Le iscrizioni sono già aperte sulla piattaforma web Wedosport: consigliamo caldamente di procedere all’iscrizione visto il numero limitato di pettorali per la manifestazione, fissato a 250 unità».

Trail del Burot è una gara competitiva (richiesto quindi il certificato di idoneità medico sportivo), sulla distanza di 23 chilometri e con 1.100 metri di dislivello positivo. Giro del Burot è invece una manifestazione di corsa non competitiva, adatta anche ai camminatori a passo libero, con un percorso di 11 chilometri e 500 metri di dislivello positivo. Per entrambe le gare, previsti premi per i primi tre classificati, categoria maschile e femminile. «La manifestazione, che da quest’anno è entrata nel circuito delle gare di I Run for Find The Cure - dicono ancora gli organizzatori - ha ricevuto il sostegno di importanti eccellenze del settore alimentare savonese. I proventi dell’evento, invece, saranno destinati alle attività della Croce Bianca altarese, pubblica assistenza che, come altre realtà, necessita di sostegno in questo periodo particolarmente impegnativo». Tutti i dettagli su percorsi ed iscrizioni, e relativi contatti, sono disponibili sui canali ufficiali web e social della manifestazione, ovvero le pagine Facebook ed Instagram Trail del Burot e il sito web traildelburot.it.