Calcio. Lutto per la Cairese, a 62 anni è morto Giovanni Rando

Una notizia molto triste per il nostro mondo. E’ mancato all’età di 62 anni Giovanni Rando, 50 presenze e 6 goal per lui con la Cairese.

Giovanni, il “Falcao nostrano” (come definito in Diario gialloblù) rimarrà per sempre nella storia della nostra società per il contributo che diede nella stagione della storica promozione in Serie C2, ottenuta al termine dell’annata 1984/85.

Rando, originario di Messina, era un centrocampista di lotta e dalla grande potenza muscolare ed è stato l’autore del goal contro l’Orbassano che ha sancito la salita nei professionisti e di conseguenza il punto più alto dell’epopea del leggendario presidente Cesare Brin.

Tutta la società si stringe attorno ai familiari in questo momento di dolore e invia un abbraccio a Giovanni, certa che da lassù continuerà a tifare per i nostri colori.